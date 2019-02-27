Sinema, dizi ve kitap severler için doyurucu bir dijital platform

izlemeden filmi izlemeye çalışır. Seyrettiği filmi beğenmişse, sonrasında filmin büyüsünden
kurtulamaz. Filmin oyuncuları, yönetmeni, müzikleri hakkında araştırma yapmak, film
hakkında sohbet etmek, diğer izleyicilerin de fikirlerini öğrenmek, kendi fikirlerini
sabırsızca bekler. Bu bekleme süreci de onun için; araştırma, sohbet, paylaşım sürecidir.
Kısıtlı da olsa bu düşünceleri kanıtlar nitelikte bazı verilere sahibiz: VIMN (Viacom
International Media Networks) 13-34 yaş arası gençlerle 8 ülkede yaptırdığı anket
sonuçlarına göre: Genç izleyicilerin %70’i sinemaya önceden bilgi edinmiş halde gidiyor.
Ankete katılan her on gençten dokuzu, filmi izledikten sonra film hakkında araştırma
yapmaya devam ediyor.
İyi bir kitap okuyucusu da benzer davranışlar gösterir. Çok sevdiği kitabının son sayfasını
çevirirken, kitabı ile ilgili hislerini anlatmak isteği duyar. Kitabını diğerleri de okusun,
yazarının farkına varsın ister. Sinema filmleri, diziler ve kitaplarla geçirilen zaman, insanın
yalnızken tadına varacağı anlar gibi görünseler de insanoğlunun paylaşmaktan en büyük keyif
aldığı zevkleri arasındadır.
Önceleri çeşitli sinema ve kültür edebiyat dergilerinden bu bilgi edinme ve paylaşım
ihtiyaçlarımızı giderirken, teknolojinin gelişimiyle artık internete yöneldik. Artık sinemadan
çıkar çıkmaz etkisinde kaldığımız filmlerin dünyasından kendimizi koparmamak için internete
girip verilerine güvendiğimiz, paylaşımları sevdiğimiz, bizim gibi tutkunların buluşabileceği;
bir sinema – kültür platformu bulmaya çalışıyoruz. Epikse ise güvenilir, eğlenceli ve
beklentinizi karşılayacak bir platformu sizlerle buluşturuyor.
Vizyondaki Filmler
Bir sinema platformundan en öncelikli beklentimiz en yenifilm seçeneklerine ulaşabilmek
olduğuna göre, sinema yolculuğumuza Epikse’nin Vizyondaki Filmler bölümünü ziyaret
ederek başlayabiliriz. Tüm sinema, dizi ve kitap tutkunlarına hitap eden bir kültür paylaşım
platformu olan Epikse’nin Vizyondaki Filmler bölümünde filmler hakkında yapılan
paylaşımlara şöyle bir göz atabiliriz. Zevklerimize göre, takip ettiğimiz üyelerin yorumlarını
okuyabiliriz. Filmi kaç kişi izlemiş ve kaç puan vermişler, puanlar nerelerden kırılmış gibi
konuları inceleyebilir, bizim için daha doğru olan kararı verebiliriz.
Diğer Film Tutkunlarıyla Tanışmak
Bir filmsever ya da kitapseverin başka bir isteği de kendisi gibi paylaşmayı seven kişilerden
haberdar olmak, farklı düşünceleri öğrenmektir. Epikse bu ihtiyaca dolu dolu cevap verebilen
bir platform. Siteye girince sadece siteyle değil sizin gibi film tutkunu birçok kişiyle
tanışıyorsunuz. Seyrettiğiniz film ile ilgili yorumlar okuyabiliyorsunuz. Üye olup yorumlarınızı
yazabiliyorsunuz. Beğenenler ve hatta takipçileriniz oluyor.
Yaklaşık her gün “öne çıkan etiketler” kısmına girip neler var neler yok inceleyebilir; günün
sözü, film repliği, alıntılar başlıklarından da daha önce keşfetmediğiniz yolculuklara
çıkabilirsiniz. Yalnızca film ve dizi filmler de değil, okuduğunuz kitaplar hakkında yorum yazabiliyorsunuz. “#alıntı” başlığında etkilenmiş olduğunuz alıntıları paylaşıyorsunuz.
Platformda sizi mutlu edebilecek daha birçok bölüm ve yapılacak aktivite var.
Listeler
Platformda en ilgi çekici bölümlerden biri listeler bölümü. Bu bölümde gerçek bir
sinemasever saatler geçirebilir. Düşük Bütçeli Şahane Filmler, En İyi Stanley Kubrick Filmleri,
Distopya Türünde En İyi Filmler, 2019’un En İyi Film Oscar Adayları gibi başlıklı listeler, size
etkilendiğiniz filmleri hatırlatarak keyifle zaman geçirmenizi sağlıyor.
Top 100
Epikse Top 100 bölümünde platform üyeleri tarafından seçilmiş en beğenilen ilk 100 film
sıralanıyor ve puanlanıyor. Kendi favori filmlerinizi puanlayabiliyor, girip yorumları
okuyabiliyor ve yorum ekleyebiliyorsunuz.
Gelecek Filmler
Vizyona çok yakında girecek olan filmlerle ilgili ön bilgi almak, seçimlerinizi şimdiden
belirlemek için ziyaret edebileceğiniz bir bölüm. Her bir filme tıklayıp oyuncuları ve
oyuncuların rol almış olduğu diğer filmler gibi bilgiler edinebilirsiniz.
Kişi, Kitap ve Dizi Film
Platformda sinema filmlerinin yanı sıra sinema dünyasından isimler veya yazarlar gibi ünlü
kişiler ile ilgili paylaşımlar ve bilgiler de mevcut. Friedrich Wilhelm Nietzsche’den Burcu
Biricik’e, Jose Saramago’dan Tom Cruise’a ve Michel Foucault’ya kadar ilginizi çeken herkes
ile ilgili paylaşımda bulunarak; sizleri şaşırtmayı başarıyor.
Film ve kitap zevkiniz devam etsin diye, güzel zaman geçirirken hobilerinizi geliştirmek, bilgi
edinmek, şaşırmak, mutlu olmak ya da kızıp beğenilerinizi savunmak için, en çok da
sevdiğiniz konularla ilgilendiğiniz kaliteli zamanınız olsun diye Epikse’ye ile tanışmanızı
tavsiye ederiz. Bu kadar film konuşmak film iştahınızı açtıysa hemen vizyondakiler başlığına
bir göz atabilirsiniz.