İzleme hizmeti ile tanışmaya başlayın

Finans alanında her geçen gün yepyeni gelişmeler yaşanıyor. Finansal işlemlerin daha kolay halledilmesini sağlayan işlemlerden bir tanesi de Findeks izleme hizmetidir. Birçok açıdan faydalı olan bu izleme hizmeti, tüm bankalar ile entegre çalışır. Krediler, kredi kartları, kullanılabilir işlem gibi hizmet bilgilerine ulaşabilmeyi sağlayan Findeks, detaylı analiz imkanı tanıdığı için kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir.Ayrıca bu hizmet sayesinde yatırım yapmadan önce finansal hareketlenmeleri izleyerek; adımlarınızı daha kontrollü atabilirsiniz.
Findeks İzleme Hizmeti Nedir?
Findeks izleme hizmeti, finansal dünyadaki bilgilerin kontrol ve analizine tek bir ekrandan takip etmenizi sağlayan bir hizmettir. Bankacılık ile alakalı her türlü işlemi hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan Findeks izleme hizmetinde; veriler grafiksel olarak sizlere sunulur. Bu sayede tüm bankacılık işlemlerini anlık olarak takip etmeye ve bilgilerin görsel olarak gözlemlenebilmesine olanak tanır.
Findeks İzleme Hizmetinin Avantajları Nelerdir?
Findeks izleme hizmeti; finansal bir yatırım yapmadan önce durum analizi yaparak daha doğru karar vermenize destek sağlar. Findeks klasik, Findeks gold danışmanlık, Findeks gold takipçi, Findeks premium olmak üzere 4 farklı paket vardır. Bu paketler sayesinde ihtiyaçlarınıza uygun tercih ve düzenlemeler yapabilirsiniz.
Findeks İzleme Hizmetinden Nasıl Faydalanılır?
Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle hangi paketin ihtiyacınızı karşıladığına karar vermeniz gerekmektedir. Ardından ise Findeks'in internet sitesine giriş yaparak üyelik formunu doldurmalı ve üyelik işleminin başlatılması gerekir. Kolay ve hızlı olan bu işlem sonrasında Findeks izleme hizmeti başlatılmış olur.
Findeks Hizmet Paketleri
Klasik paket: 12 tane kredi notu risk raporu, uyarı ve izleme hizmeti içerir. Ücret açısından diğer paketlere göre daha düşük fiyatlıdır.
Gold danışmanlık paketi: 12 kredi notu, risk raporu izleme hizmeti, uyarı hizmeti ve 3 defa not danışma opsiyonu içerir.
Gold takipçi paketi:12 kredi notu risk raporu, uyarı izleme hizmeti ve takipçi hizmeti içerir.
Premium paket: Birçok hizmetin birleşiminden oluşur ve diğerlerine göre daha kapsamlıdır. İçeriğinde; 1 sene boyunca ayda 1 defa risk raporu, izleme ve uyarı hizmeti, 3 tane not danışanım hizmeti ve takipçi hizmeti vardır. Ücret açısından diğerlerine göre biraz daha yüksek fiyatlıdır.
Findeks hizmet ücretleri ise kullanılan pakete göre değişim gösterir. Her paketin kendine göre verdiği hizmetler doğrultusunda fiyatlarda da farklılık söz konusudur. Siz de ayrıntılı bilgi edinmek ve Findeks hizmet paketleri ücret bilgilerine erişebilmek için Findeks internet sitesine girerek, ihtiyaçlarınız doğrultusunda seçim yapabilirsiniz.