Ruhu sarışın notlar

-Özgeçmişi değil, vazgeçmişi olanlardan mısın?
-Kapıları dinleyenler kendileri için iyi şeyler duymazlar.
-İnsan, gerçekliği çarpıtır. Bunu yüzüne vurmaya gör. Şiddeti kaçınılmazdır.
-“İnsan olmaya karar veren, sığlıkta can çekişmektense derinliklerde boğulmayı yeğler.” (Dücane Cündioğlu)
-(A)sosyal medya marketinde en çok satılan ürün bayağılıktır.-Ey ceptel palyaçosu, her selfie’inde şekilsiz oyun hamurluğunu güncellediğinin farkında mısın?
-Ne diyordu Babaoğlular’ın Haşmet’i @hasmetb: “Neden sosyal paylaşım sitelerini çok sevdik? Çünkü, onlar sayesinde bi’ tür efsane, bi’ hikaye, hatta bi’ rüya olup çıktık. Çünkü, böyle olunca daha dayanıklı, daha az kırılgan, daha çekiciyiz. Nereye kadar? Bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz.”
-Önce kendi hayatımızda mızıkçılık yapıyor, sonra her şey kötü gidiyor diye hayıflanıyoruz. Uyuyoruz, uyutuluyoruz. ’Ninni obezitesi’ne yakalandık çoktan da bi’ türlü fark edemiyoruz.
-Kusursuz değil, kusurlarıyla ‘kusursuz’ olabilmeli insan.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com