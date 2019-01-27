Allah insanı iddiasından vurur

-Hayatın hemen her alanı vasatlık üzerine kuruluyor. Kurulsun. Hüzünmatik olan, vasatlığın bile kalitesi düşüyor.
-‘Ruh’un kıyameti çoktan koptu. ‘Beden’e sarılmalar ondan.
-“İnsan artık doğada yaşamıyor, doğa insanın yarattığı bi’ ortamda yaşıyor.” (Metin Münir)
-Daha anlamadan fark edenin, ‘fark ettiğini’ anlama çabası gibi olur bazen hayat.
-Artık herkes birileri gibi olmak istiyor. Oysa, bi’ zamanlar, herkesin meselesi hiç kimseye benzememekti.-Bu coğrafyada bulunduğu yerde bulduğu imkanla dünyayı güzelleştirmeye çalışan insanlar da var.
-Ne zaman (a)sosyal medyaya mok atsam, “Ama yararları da vaaar” diyenlerden anında soğuyorum.
-Sabah/akşam (a)sosyal medya, ara/sıra Felak/Nas.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com