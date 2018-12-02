Pazar sayıklamaları

-Bi’ insan, ne kadar kendine benzerse o kadar ‘insan’dır.
-Bu coğrafyada kendinden başka kemirecek ‘şey’i olmayan insanlar da var.
-“Dostlarından kuşkulanmak, onlar tarafından aldatılmaktan daha utanç vericidir. Başkalarına duyduğunuz güvensizlik, onların sizi aldatmasına haklılık kazandırır.” (La Rochefoucauld)
-Obez İstanbul’da boğulurcasına yaşamak: İç içe ama -teknoloji yüzünden- bi’ o kadar da mesafeli, yalıtılmış, uzak.-İbn-i Haldun’un “İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür” sözü üzerine hiç düşündün mü çocuuum?
-“1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski’yi okudum. O gün bugündür huzurum yoktur. Biyografim bu kadar.” (Cemal Süreya)
-Bi’çok şeyi değiştirmek isterdim. Pek çok gün batımı sayabilirim, asla geri dönüp değiştiremeyeceğim. Ama ve fakat ve lakin… Çok iyi biliyorum ki insan aklı/kalbi fazla taşıyamaz değiştiremeyeceği ‘şey’leri.
-Bi’ haminnem duası: “Kovulmuş şeytandan ve paranın adam ettiği insandan Allah'a sığınırım.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com