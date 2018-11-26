Her daim moda: Yuvarlak güneş gözlükleri

Güneş gözlükleri, stilinizi yansıtmanızda en az kıyafetleriniz kadar büyük bir önem taşıyor. Güneş gözlüğünüzü seçerken yüz şeklinize uygunluğuna, kaliteli olmasına ve tarzınızla bir bütünlük sağlamasına dikkat etmeniz sizin için faydalı olur. Böylece satın aldığınız güneş gözlüğünü uzun süre kullanabilirsiniz.
Yuvarlak güneş gözlükleri, yetmişli yılların hippi modasıyla büyük bir patlama yaşayıp dünyanın her yerinde en çok tercih edilen güneş gözlüğü modellerinden olmuştu. O zamandan bu zamana popülerliğini koruyan bu güneş gözlükleri, kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin herkes için kullanışlı bir çerçeve modeline sahip. Günümüzde de retro akımının revaçta olması sebebiyle yuvarlak çerçeveli gözlükler her zamankinden daha fazla ilgi görmeye başladı.
Peki yuvarlak güneş gözlükleri en çok hangi yüz tipine uyum sağlıyor? Yuvarlak çerçeveye sahip güneş gözlükleri yüzünüzü daha oval gösterecektir. Bu sebeple yuvarlak güneş gözlükleri, yüzü köşeli veya kalp şeklinde olan insanlara daha çok yakışacaktır. Yuvarlak yüz tipine sahip olanlarda ise yüzün olduğundan daha dolgun görünmesine sebep olabilir. Yuvarlak güneş gözlüklerinde, yüzünüze göre seçim yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus gözlüğün ebadı. Yüzünüzün genişliği ile uyum sağlamayan bir gözlük, her ne kadar şekil olarak güzel olsa da size yakışmayacaktır. Yuvarlak güneş gözlüklerinin ön çerçevesinin ebadı büyüdükçe güneş gözlüğü şıklığını kaybedebilir. Bu yüzden güneş gözlüğünüzü seçerken çerçeve büyüklüklerinde dikkat etmekte fayda var. Çok geniş bir yüz tipinde, küçük bir yuvarlak çerçeveli güneş gözlüğü hoş durmayabilir. Yüz tipini iyi tanımak, kendinize en uygun güneş gözlüğünü seçmenizde faydalı olacaktır.
Yuvarlak güneş gözlüklerinin oldukça fazla çeşidi bulunuyor. Öncelikle yüzünüze hangi rengin yakışacağını belirlemeniz, seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır. Çok açık tenli biriyseniz, simsiyah çerçeveli gözlükler yüzünüzü arka planda bırakacağından tercih etmek istemeyebilirsiniz. Siyah gözlüklerin uzun zamandır en çok kullanılan alternatifleri olan kahverengi gözlük camlarını ve çerçevelerini tercih edebilirsiniz. Son yıllarda renkli modellerin kullanımları da oldukça arttı. Stilinizle bir fark yaratmanın en kolay yollarından biri, güneş gözlüklerinde renkli cam ve çerçeveler kullanmak. Mor, pembe ve mavi gibi oldukça cesur renklerin tercih edilme oranlarında büyük bir yükselme söz konusu. Düz renkler yerine aynalı modeller veya ombreli güneş gözlükleri de tercih edilebilir.
Peki siz nasıl bir güneş gözlüğü tercih ederdiniz? Dünyaca ünlü güneş gözlüğü markalarının birçok farklı modelleri ve fiyat seçenekleri ile stilinizi yansıtmak için beklemenize hiç gerek yok. Şimdi bir tık ile yuvarlak güneş gözlüklerini keşfedin. Hem yüz şeklinize hem de ruhunuza uyan gözlüklerle güneşten korunurken tarzınızı gösterin.
Yuvarlak güneş gözlükleri, yetmişli yılların hippi modasıyla büyük bir patlama yaşayıp dünyanın her yerinde en çok tercih edilen güneş gözlüğü modellerinden olmuştu. O zamandan bu zamana popülerliğini koruyan bu güneş gözlükleri, kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin herkes için kullanışlı bir çerçeve modeline sahip. Günümüzde de retro akımının revaçta olması sebebiyle yuvarlak çerçeveli gözlükler her zamankinden daha fazla ilgi görmeye başladı.
Peki yuvarlak güneş gözlükleri en çok hangi yüz tipine uyum sağlıyor? Yuvarlak çerçeveye sahip güneş gözlükleri yüzünüzü daha oval gösterecektir. Bu sebeple yuvarlak güneş gözlükleri, yüzü köşeli veya kalp şeklinde olan insanlara daha çok yakışacaktır. Yuvarlak yüz tipine sahip olanlarda ise yüzün olduğundan daha dolgun görünmesine sebep olabilir. Yuvarlak güneş gözlüklerinde, yüzünüze göre seçim yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus gözlüğün ebadı. Yüzünüzün genişliği ile uyum sağlamayan bir gözlük, her ne kadar şekil olarak güzel olsa da size yakışmayacaktır. Yuvarlak güneş gözlüklerinin ön çerçevesinin ebadı büyüdükçe güneş gözlüğü şıklığını kaybedebilir. Bu yüzden güneş gözlüğünüzü seçerken çerçeve büyüklüklerinde dikkat etmekte fayda var. Çok geniş bir yüz tipinde, küçük bir yuvarlak çerçeveli güneş gözlüğü hoş durmayabilir. Yüz tipini iyi tanımak, kendinize en uygun güneş gözlüğünü seçmenizde faydalı olacaktır.
Yuvarlak güneş gözlüklerinin oldukça fazla çeşidi bulunuyor. Öncelikle yüzünüze hangi rengin yakışacağını belirlemeniz, seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır. Çok açık tenli biriyseniz, simsiyah çerçeveli gözlükler yüzünüzü arka planda bırakacağından tercih etmek istemeyebilirsiniz. Siyah gözlüklerin uzun zamandır en çok kullanılan alternatifleri olan kahverengi gözlük camlarını ve çerçevelerini tercih edebilirsiniz. Son yıllarda renkli modellerin kullanımları da oldukça arttı. Stilinizle bir fark yaratmanın en kolay yollarından biri, güneş gözlüklerinde renkli cam ve çerçeveler kullanmak. Mor, pembe ve mavi gibi oldukça cesur renklerin tercih edilme oranlarında büyük bir yükselme söz konusu. Düz renkler yerine aynalı modeller veya ombreli güneş gözlükleri de tercih edilebilir.
Peki siz nasıl bir güneş gözlüğü tercih ederdiniz? Dünyaca ünlü güneş gözlüğü markalarının birçok farklı modelleri ve fiyat seçenekleri ile stilinizi yansıtmak için beklemenize hiç gerek yok. Şimdi bir tık ile yuvarlak güneş gözlüklerini keşfedin. Hem yüz şeklinize hem de ruhunuza uyan gözlüklerle güneşten korunurken tarzınızı gösterin.