Pazar sayıklamaları

-Sen ‘pazar’sın, anlatsana, neden sayıklıyorum mesela?
-Okullar açıldı/açılıyor. Zilyon yıl oldu... ‘Beden Eğitimi’ dersi var. ‘Ruh Eğitimi’ dersi yok.
+‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersi var. Din bi’ kültür, ahlak bi’ bilgi değil, düşünen/taşınan yok.
-“Çocuklar okula bilgi edinsinler diye değil, diğer arkadaşlarıyla karşılaşsınlar diye gönderilir. İnsan birbirine bakarak, birbirini severek öğrenir. Aksi halde çocuklar için İnternet bağlantısı olan bi’ bilgisayar, en afili okuldan bile daha iyi bi’ okul olurdu.” (Agah Aydın)
-Okullar, çocuklar gelecekte ‘kendi’leri olsun diye var, anneleri/babaları mutlu olsun diye değil. Ama? Fakat? Lakin?-Sen daha ıslık çalamazken, Tash Sultana nam kız on beşten fazla enstrüman çalıyor. Üstelik, müthiş bi’ blues vokaline sahip. Devir, yaratıcı/girişimci/yetenekli insanlar devri. Artık kimse eski eğitim/öğretim argümanlarını, diploma fetişizmini, fosil meslekleri iplemiyor. Ayrıca, analitik olmayan zihnin, şişik egon da bi’ moka yaramıyor çocuuum.
-Şimdi çocuk olsam ve “Büyüyünce ne olmak istersin” diye sorsalar, cevabım net: “Alfabenin 30. harfi olmak isterim.”
-“Bugün okullarda okutulan matematik, matematik değildir. Kanıtsız matematik olmaz. Matematik, doğru yanıtı bulma sanatı değildir. Matematik, doğru yanıtın neden doğru yanıt olduğunu anlama sanatıdır.” (Ali Nesin)
-Annem, çiçek ekerdi teneke kutularının içine. Ben, çay içer, Vedat Türkali okurdum çiçek kokularının arasında: “Ateş en çok söndüğünde duman çıkarır.”
-Neyse. Kendimi kitaba, müziğe banmaya gidiyorum. Öptüm.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com