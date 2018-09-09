Pazar sayıklamaları

-Yeni insanın/toplumun ‘butik’ dertlerle uğraşacak vakti yok. Hatta, kendi derdinden ötesini dert kabul edecek durumu yok.
-Lan Gökan, pardon, küratör Gökhan, ‘de’ye, ‘da’ya gösterdiği özeni ‘insan’a göstermiyor. Genelde kendine küsüyor. Araya girip barıştıracak kimsesi olmuyor.
+Kendine ait bi’ fikri yok. Bedelini ödediği bi’ bilgisi yok. Orijinal bi’ cümlesi yok. İnternet’ten ‘kopyala/yapıştır/paylaş’mayı ‘bi’ şey yaptım’ zannediyor. Dürtüyorum, “Salaklık vecibelerimi yerine getiriyorum, dürtme” diyor.
-Ne diyordu Bukowskiler’in Charles’ı: “Sebeplerimi bilmiyorsan, seçimlerimi yargılama.”
-Ne diyordu Bukowskiler’in Charles’ı: “Sebeplerimi bilmiyorsan, seçimlerimi yargılama.”
-Amatör bi’ mümin olmaktansa… Profesyonel bir mücrim ol.
-İkiyüzlülük içinde işlenen en ideal ibadetler… Samimiyet içinde işlenen en büyük günahlar… Ve Şirazlı Sadi: “Allah’ım, şikayetçiyim o ibadetten ki beni senin önünde gurura iter. Allah’ım, kutsarım o günahları ki beni senin önünde boyun büktürür.”
-Temelde her şey basittir. Açıkça anlatılamayacak konu yoktur. Açıkça anlatılamayacak kadar kavranmamış konu vardır.
-“Kasten yanlış anlama hamleleri genellikle kusurlu bi’ zekanın değil, özürlü bi’ ruhun belirtisidir.” (Dücane Cündioğlu)
-Bazen soruyu sorup, cevabını vermeyen, her şeyi ‘feraset’imize bırakan haminnem, “Bi’ ara seni anladığımı sandım, sonra sandığımı anladım hacı” dedi.
-Bi’ ömrü bi’ kelimeye sığdırdım: Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com