Pazar sayıklamaları

-Geçen hafta. Üç/dört gün. İlahi planda ‘ol’maya. Düşüncede şekil almaya. Seste ifade bulmaya. Sevgiyle yoğrulmaya. Enerjiyle beslenmeye. Suda mayalanmaya. Toprakta maddeye dönüşmeye... Yattım. Sonra kalktım. Eee? Hiç. Hep hiç.
-Eylül, biraz da ‘mey’lüldür. İçmeden esrikleştirir insanı.
-Ruhu sarışın şiir: Seni rüyamda görmek için,/Uykuya daldığım akşamsın./Seni gözümle görmek için,/Uyandığım sabahsın.
-Hedefi 12’den vurmak, 11 hedefi de ıskalamak demektir.
-Hiç düşündünüz mü? Şöyle bi’ durup gerçekten hiç düşündünüz mü? Ömrün en güzel yılları okulda geçiyor. Ömrün en güzel yılları işte geçiyor. Ömrün merkezine medarı maişet motoru yerleşiyor.
-Hiç düşündünüz mü? Şöyle bi’ durup gerçekten hiç düşündünüz mü? Ömrün en güzel yılları okulda geçiyor. Ömrün en güzel yılları işte geçiyor. Ömrün merkezine medarı maişet motoru yerleşiyor.
+İnsanların konuşmalarına dikkat ediyor musunuz? Sürekli sahip oldukları, sahip olmayı planladıkları ‘şey’lerden söz ediyorlar. Diploma, iş, para, mal, mülk, çocuk, mevki, güç vs.
+“Baktım insanlar fıttırı,/Gördüm bu dünya düttürü,/Yaralarımı severim,/Yaralayandan ötürü.” (Met-Üst)
-René Descartes’ı rüyamda gördüm. “Üşeniyorum, o halde varım” diye ‘totoloji’liyordu.
-Eskiden bi’ yere gelene “Hoşgeldin”, bi’ şey yiyip içene “Afiyet olsun” yerine “Aşk olsun” derlermiş. Muhatap, bu söz karşısında ya “Eyvallah” ya da “Aşkın cemal olsun” dermiş.
+Sayıklamaların ‘hitam’ı olsun: “Aşk olsun” dedi. “Aşkın cemal olsun” dediler. “Cemalin nur olsun” dedi. “Nurun ala nur olsun” dediler.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com