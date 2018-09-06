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6 Eylül 2018 Perşembe

'Kurbağalı dere'ye döndük

‘Ruhu sarışın notlar’a klişe yorumlar da geliyor:
Ruhu gençmiş.
Ruhu güzelmiş.
Vs.
“Ruh mu kaldı? Hangi ruh? Ne ruhu” demiyorum.
Bedenimiz de, ruhumuz da ‘kurbağalı dere’ye döndü, biliyorum.
‘Şaşı ruhlu’ gibi kelime/cümle oyunları yapmıyorum, susuyorum.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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