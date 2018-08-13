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13 Ağustos 2018 Pazartesi

Ruhu sarışın yaşname

Her sene ‘yol’ biter sandım,
Bu sene biter gibi oldu,
Bi’ asrı yarıladım.
51 mi, 52 mi ne oldum,
Hala ‘Asr'ı kavra(ya)madım.
Neyse ve işte ve yine de,
‘Baki’ye iman etmiş bi’ ‘fani’yim.
Piş(e)mesem de, yan(a)masam da,
Asri ‘ol'malardan hep firariyim.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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