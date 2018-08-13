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13 Ağustos 2018 Pazartesi
Ruhu sarışın yaşname
Her sene ‘yol’ biter sandım,
Bu sene biter gibi oldu,
Bi’ asrı yarıladım.
51 mi
,
52 mi
ne oldum,
Hala ‘Asr'ı kavra(ya)madım.
Neyse ve işte ve yine de,
‘Baki’ye iman etmiş bi’ ‘fani’yim.
Piş(e)mesem de, yan(a)masam da,
Asri ‘ol'malardan hep firariyim.
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
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