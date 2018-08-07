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7 Ağustos 2018 Salı

Ruhu sarışın şiir

Ömrümün ikindisi mi, yoksa akşamı mı, kimbilir?
Makamım hicaz mı, yoksa segah mı, Allah bilir.
Geçmişe nedametim, geleceğe merakım yok.
‘Burada’yım, huzurdayım, razıyım, Allah’a şükür.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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