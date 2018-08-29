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29 Ağustos 2018 Çarşamba

Ruhu sarışın notlar

Hayat,
-Artık-
Ya zamana/mekana yeni bi’ söz/eylem getirmek,
Ya da (a)sosyal medya kuyusuna düşmektir.
Yani,
Ya her daim yeni bi’ ‘şey’ söylersin/yaparsın,
Ya da (a)sosyal medyada yıkılıp, savrulup gidersin.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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