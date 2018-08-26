Pazar sayıklamaları

-Artık hiç ‘burada’ değiliz, hep ‘orada’yız. Ceptelde, ceptel ekranında… Maalesef.
+Çağ dönümünde, hem seküler, hem de muhafazakar kesime bi’ haller oluyor. (A)sosyal medyada saçmalıyorlar. Kendilerini sergilemeden, umuma arz etmeden, tüketime sunmadan duramıyorlar. Çoluklarının/çocuklarının, yediklerinin/içtiklerinin fotoğraflarında ‘boncuk’ arıyorlar.
+’Yeni çağ’da değişim bile değişiyor. Hemen herkes hiçbi’ şey üretmeden, İnternet’te zilyon kez paylaşılmış içerikleri/görselleri tekrar tekrar ‘kopyala/yapıştır/paylaş’mada entelektüel/artistik metaforlar arıyorlar.
+Coğrafyada, özellikle sanal/yalan dünyada normaller anormalleşiyor, anormaller normalleşiyor. Hemen herkes sekterleşip, kendi inandığının/düşündüğünün bağnazı oluyor. Ortaya dekadans hali çıkıyor.
+Coğrafyada, özellikle sanal/yalan dünyada normaller anormalleşiyor, anormaller normalleşiyor. Hemen herkes sekterleşip, kendi inandığının/düşündüğünün bağnazı oluyor. Ortaya dekadans hali çıkıyor.
+“Teknolojinin özü röntgenciliktir zaten. O yüzden (a)sosyal medyanın canı e-cehenneme.” (Hakkı Yalçın)
-‘Zengin kız/fakir oğlan’ın ekmeğini çok yedik. Şimdi eksen, sosyal statü farkından mental eşitsizliklere kaydı. Zengin, fakir, orta halli fark etmeden her türlü salaklığın/deliliğin seksi bi’ şey olduğu sıcak yaz günlerinde aklımızı/kalbimizi kaybetmek üzereyiz. Üzereyiz? Pardon. Kaybettik.
-Bi’ Kızılderili öngörüsü: “Yerkürenin başına gelen, yerkürenin çocuklarının da başına gelecek.”
-“İnsanın kendi hakkında çok kuvvetli bi’ zannı vardır. O da bi’ şey olduğu üzerinedir. Kendimizi ne zannediyoruz sorusu, bi’ ruh röportajının ilk sağlam sorusu olmalı.” (Esra Elönü)
-Belki de hepimiz biraz kötüyüz. Ama ve fakat ve lakin... Yüzde 75’imiz su. Kimbilir kaç kere yağmurduk, yağdık bereket olduk.
-Ne diyordu gündelik hayat filozofu haminnem: “İnsan, ‘Allah kabul etsin’, ‘Allah razı olsun’ der durur. Ben de sana diyorum ki, ‘Bülent kabul etsin’, ‘Bülent razı olsun’. Zira, insan yaptığını önce kendi kabul etmeli, yaptığından önce kendi razı olmalı.”
-Medet ya şiir: Bırak fakir desinler,/Sen’i giymişim üstüme.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com