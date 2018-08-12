Pazar sayıklamaları

-Bazen yükü kendisi olan kervan gibi ilerler düşler/düşünceler.
-Korkmak, korkulan şeyi ortadan kaldırmaz, hatta arz ettiği tehlikeyi azaltmaz bile. Yaşam zevkini çalar ve hayatı zehirler.
+Ne yaşanacaksa yaşanacak, ne olacaksa olacak. Korkmaktan vazgeç. Sonu gelmeyen kaygılardan uzaklaş. En iyisi incirleri yemek, hala yiyebiliyorken.
-“İnsanlar, ancak büyük korkular aracılığıyla eşitlenirler, demek ki sürüye katılmak istemiyorsan korkmayacaksın.” (Dücane Cündioğlu)
-Geçtiğimiz günlerde hayatımdan bi’ deve sürüsü geçti. Girdap. Yoğun bakım. Operasyon. Narkoz. Gökkuşağı. Sesler, renkler, kokular. Amorf. Uçuşlar. Ahenk. Gerçeklikler. Kurgu. Artırılmış gerçeklikler. Ölümü prova ettim. “Ölmeden önce ölünüz” diyen Hz. Muhammed’i hiç anlamadığımı anladım. Anlatamam. Yazamam. Yeteneğim yok. Olan/biten şapşahaneydi. O kadar.
-Geçtiğimiz günlerde hayatımdan bi’ deve sürüsü geçti. Girdap. Yoğun bakım. Operasyon. Narkoz. Gökkuşağı. Sesler, renkler, kokular. Amorf. Uçuşlar. Ahenk. Gerçeklikler. Kurgu. Artırılmış gerçeklikler. Ölümü prova ettim. “Ölmeden önce ölünüz” diyen Hz. Muhammed’i hiç anlamadığımı anladım. Anlatamam. Yazamam. Yeteneğim yok. Olan/biten şapşahaneydi. O kadar.
-Kulağında küpe takacak yer kaldı mı: “Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir.” (Hud 114)
-Haminneme, “Şimdi sahip olmadığın neye sahip olmak istersin” diye sordum. “Hiçbi’ şeye” dedi, “Hiçbi’ şey, sahip olunması yük olmayan tek şey çünkü.”
-Pazar günleri sayıkladıklarımı haftanın diğer günlerinde yarı fiyatına satasım var.
+Sattıklarımı infak edip, öven/övülen ‘kul’ olarak fos modern, pardon, post modern ‘birey’le özgürlük üzerine ‘meşk’ edesim var.
+Var. Var olmasına var da... Var ne? Yok ne? Sanki her şey... Ne sankisi? Şeksiz/şüphesiz... La ilahe illallah. La mevcude illallah.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com