Pazar sayıklamaları

-Bu çağ, mok çağ. Hemen herkesi önüne katmış sürüklüyor. Beni mi
sürüklemeyecekti?
+Bu hız/haz/heves sarmalında, sadece kendimizi değil, yıllar içinde toplanan arkadaşları da halının altına süpürüvermişiz.
-Bu coğrafyada öyle insanlar vardır ki... Onlardaki başkalığı, çoklarca insan arasından cımbızla çekip bulursunuz.
-“Kediler, köpekler ve aslında cümle alem, davranışları, anlattıkları, yiyecek konusundaki seçicilikleri, kararlılıkları ve derin dostluklarıyla şükranın ötesinde yoldaş, paydaş ve sırdaştır.” (Yavuz Dizdar)
-Yapay zeka iyi hoş da... Yapmacık zeka ıııh.
-Yapay zeka iyi hoş da... Yapmacık zeka ıııh.
+Toronto ve Melbourne üniversiteleri ile IBM’nin ortak çalışması olan yapay zeka Bard, William Shakespeare gibi şiir yazabiliyor. Sen hala selfie’lenmeye devam et çocuuum.
+“Peki bizler ne yapıyoruz? Bırakın robot haklarına dair tartışmaları, robot endüstrisinin fırsat ve tehditlerini dahi konuşmuyoruz. Bu alandaki algımız mutfak robotundan öteye geçemez ise cep telefonlarında yaşadığımız cari açığı, akıl açığı olarak yurtdışına ödeyip duracağız. Üstelik, ithal akıllı robot hakları evrensel beyannamesine uyarak.” (Şeref Oğuz)
-Ne diyordu Babaoğlular’ın Haşmet’i: “Yüzünü filtreli selfie’lerine benzetmek için estetik cerraha koşanlar çoğalmış. Yakında ‘yüz yüze’ ilişkiden de koşarak kaçar mıyız?”
-Lan Gökan, pardon, küratör Gökhan, bana arak işlerle gelme. Biraz düşün, biraz üret. Az Türkçe’yi kullan, az aklını kullan. Paylaşılanları tekrar tekrar paylaşarak bi’ yere varamazsın. Kopyala-yapıştır yollarında patinajlayıp durursun.
-“Merak sahibiyim” diye düşünüyordu. Ama ve fakat ve lakin… Bi’ zaman sonra anladı ki, aslında merak onun sahibiydi.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com