Pazar sayıklamaları

+Bu pazar; yine geleceğe umutla ‘sayıklıyorum’.
-“Kendini nerede kaybettiysen yine orada bulabilirsin, aklında veya kalbinde, ancak orada.” (Dücane Cündioğlu)
-Nefs ölümü tadana kadar hemen her şey nefis görünür.
-Hemen herkes hep daha fazlasını istiyor. Nasıl olsa hiçbi’ şeyin yetmeyeceğini bile bile.
-Yanlış zamanda doğru adam olursan… Doğru zamanda hep yanlış yerde olursun. Ait olmadığın yerde de hep yalnız kalırsın. Herkes cenneti düşlerken… Cehennemin dibini boylarsın.
-Aksu, nasıl güzel Sezen’lemiş: “Delidir delidir bi’ çiçek bile bakmayan,/Yeridir dövünse eline hiç diken batmayan.”
-Aksu, nasıl güzel Sezen’lemiş: “Delidir delidir bi’ çiçek bile bakmayan,/Yeridir dövünse eline hiç diken batmayan.”
-“Ben elma sevmiyorum” diyorum, sen bunu portakal sevmediğimi söylüyormuşum gibi anlıyorsun.
+Ve sana portakal ikram ettiğimde, seni de sevmediğimi ima ettiğim şeklinde yorumluyorsun.
+Bu kadar salak olmak zorunda mısın çocuuum?
-‘Her şerde bi’ hayır vardır’ öbeğine değil... ‘Her şeyde bi’ hayır vardır’ öbeğine iman eden biri olarak el artırıyorum: ‘Her şey hayırdır.’
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com