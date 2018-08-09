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Ne diyordu sevgilisine “Beni de arkadaşıma bırakır mısın” diyerek kendini diğer sevgilisinin kapısına bıraktıracak kadar durumu abartan İnanılacakgibideğilsin İntizar Abla: “Arkadaş olma isteğini geri çevirdiğim zat-ı muhterem, ‘2 yıllık taze gelin isteyip duruyordu, ona şans vereyim bari’ dedi. Şaşkınlıktan, ‘Sapıklığın bile bi’ raconu vardır, sen bunun neresindesin’ diyemedim hacı.”
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Ne diyordu haftalardır üzerinde çalıştığı ve henüz tam kavrayamadığı uluslararası finansal raporlamayı lise mezunu ve ev hanımı annesi tek okumada çözen Anasınabakkızınıalma Andaç Abla: “İş arkadaşımla hararetli bi’ tartışmanın yatışma safhasındaydık. ‘Biliyorsun, sana yüzde yüz güvenemem. Sen kadınsın’ dedi. Şaşkınlıkla, ‘Sen nesin peki’ dedim. ‘Kadınım. İşte sorun da burada zaten. Şu durumda ikimizin de muhatabı erkek değil ki iki pışpışla donumuzda sallayalım. İlişkimizin daha problematik olması doğal’ dedi. Bazen erkekler için o kadar üzülüyorum ki hacı.”
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Ne diyordu her evrak getirdiğinde “Kime vereyim” diye soran kadın memura kafasını öne eğip gülümseyen Görmezdengel Güngör Abi: “İnsanların görünmemek için gittiği şehirden uzak restoranda kayınbiraderimle karşılaştım. Onun yanında bi’ kadın, benim yanımda bi’ kadın. Onunki karısı değil, benimki kardeşi değil. Kibarca baş selamı verip uzaklaştık gitti hacı.”
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Ne diyordu toplu taşıma araçlarında eğer yanında uyuyan biri varsa çok işlek duraklara gelince durağı kaçırmasınlar diye çaktırmadan dirseğiyle dürtükleyip uyandıran Toplumahizmet Tonguç Abi: “Bi’ yanda hamileliğin ilk ayından son ayına kadar ağrısı sızısı hiç eksik olmayan karımın içler acısı halini görüyorum. Diğer yanda da, ‘Ay, hamileliğin tadını çıkar canikom’ diyen kuzenlerini. Ya bu kuzenler mıçmayı doğurmak sanıyor, ya da karım beni fena kekliyor. Ne tadı yahu? Dökülüyor kız hacı.”