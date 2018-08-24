Bayram notları Vol. 3

-Sen sürekli tepelere/zirvelere/göklere bakadururken... Yunus Emre, “Benim yüzüm yerde gerek,/Bana rahmet yerden yağar” demekte.
-“Düşünce ile inanç arasındaki fark nedir? En temel fark zeka ekonomisidir: Kırkayağın ayaklarını düşünen sayar, inanan saymaz.” (Dücane Cündioğlu)
-Teknolojinin ilerlemesi bizim ilerlememiz anlamına gelmiyor. Sadece aramızdaki mesafe açılıyor. Ey teknoloji, sen git, biz geliyoruz.
-Bedia Muhavvit’in Zeki Müren’e dediği gibi: “Delik büyük olursa su alırsın.”
-Bedia Muhavvit’in Zeki Müren’e dediği gibi: “Delik büyük olursa su alırsın.”
-Bugünü yarını düşünmekle geçiren… Yarın geldiğinde öbür günün hayalini kuran… Bugünü dün planlamış olan fos modern, pardon, post modern insan... Yaşamaya vakit bulamıyor.
-Ne diyordu William Golding: “Sevdiklerinize zaman ayırın, yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır.”
-Gazeteciliğin temel ‘ders’lerindendir: “İroni yapma, gerçek sanırlar.” (A)sosyal medyada da öyle, ironi yapmaya gelmiyor, gerçek sanıyorlar.
-Ben diyeyim, “Yin Yang”. Rumi desin, “Her şey zıddı ile anlamlıdır.”
-Hamiş: Selfie’cilerle niye mi bu kadar dalga geçiyorum? E, n’apayım, sahil gazozu gibiler.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com