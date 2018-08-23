Bayram notları Vol. 2

-Hiçbi’ fos modern, pardon, post modern zeka, kurban kesmenin, kan akıtmanın varoluşsal anlamını, iç zenginliğini kavrayamaz. Boşuna kavramasını falan beklemeyin. Bu gibi ‘steril’ tipleri ‘papatya’ dolu ‘kır’lara şavullayın.
-Bu bayram, bi’kaç kişi birleşip içi/dışı leş insanlardan bağımızı keselim dedik.
-“İnsanı insan yapan şey ağzından çıkan sözdür, insanı insan-ı kamil yapan da arkasından söylenen sözdür.” (Ali Canip Olgunlu)
-Bu bayramın bi’ anlamı olsun, milat olsun, miladın olsun: Cehaletten geç, ilme dön, irfana yürü.
-Hz. Muhammed’in muhteşem sözlerindendir: “Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.”
-Hz. Muhammed’in muhteşem sözlerindendir: “Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.”
-Bayram, deliliğe vuranlarındır. Zira, günahın zevkinden kaçmak... Sevap dairesinin çilesine katlanmak... Bi’ tür delilik değil midir?
-Şeyh Hasan Ali’nin cümlesi çok sert, bi’ o kadar da doğru bi’ saptama içerir ki, tüyleri diken diken eder: “Sadece sizden farklı günahlar işledikleri için başkalarını yargılamayın.”
-Bu bayram en ‘altında durduğum’ kelime/kavram/felsefe: Diğerkam(lık).
-Bayram ritüellerinde gaddar, harçlıklarında bonkör haminnem, yine çuvaldızladı: “Yanlışlara vurgun, ezberlere aşık salınıp duran bi’ coğrafyada kim ne yapsın seni/sayıklamaları/notları hacı?”
-Ruzun hemişe ıyd ola, ıydin said ola. - Her günün bayrama dönsün, bayramın da kutlu olsun.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com