Bayram notları Vol. 1

Uykumdan göz akıyor,
Pardon,
Gözümden uyku akıyor.
Yatmasına yatıyorum,
Ama ve fakat ve lakin,
Bi’ türlü uykuya geçemiyorum.
Düşüncelerimden akıl geçiyor,
Mil pardon,
Şey kitap şekerim.
Ya da ne bileyim,
Candan Erçetin’in şarkısındaki ‘bahar’ı ‘bayram’layalım:
“Bayram geldiğinde mi ben böyle olurum,
Yoksa böyle olduğumda mı gelir bayram,
Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var,
Tabii ki ben böyle olduğum için bayram.”
Ellerin büyüklerinden,
Gözlerin küçüklerinden öpüyorum,
Pardon mua,
Büyüklerin ellerinden,
Küçüklerin gözlerinden öpüyorum.
Bayramınız latif olsun dil(en)iyorum.
Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com