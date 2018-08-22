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22 Ağustos 2018 Çarşamba

Bayram notları Vol. 1

Bayram bayram,
Uykumdan göz akıyor,
Pardon,
Gözümden uyku akıyor.
Yatmasına yatıyorum,
Ama ve fakat ve lakin,
Bi’ türlü uykuya geçemiyorum.
Düşüncelerimden akıl geçiyor,
Mil pardon,
Aklımdan düşünceler geçiyor.
Öyleyse varım ama,
Şey kitap şekerim.
Ya da ne bileyim,
Candan Erçetin’in şarkısındaki ‘bahar’ı ‘bayram’layalım:
“Bayram geldiğinde mi ben böyle olurum,
Yoksa böyle olduğumda mı gelir bayram,
Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var,
Tabii ki ben böyle olduğum için bayram.”
Ellerin büyüklerinden,
Gözlerin küçüklerinden öpüyorum,
Pardon mua,
Büyüklerin ellerinden,
Küçüklerin gözlerinden öpüyorum.
Bayramınız latif olsun dil(en)iyorum.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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