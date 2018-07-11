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11 Temmuz 2018 Çarşamba

Ruhu sarışın şiir

Şirazesi kaymış bi’ düşün,
Açısı doğru hesaplanırdı elbet,
İç açılar toplamı tutsaydı şayet dış açıları.
Yahut neyle çarparsan çarp ruhunu,
Bilseydin ‘Bir’dir mutlak sonucunu.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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