Pazar sayıklamaları

-Ben ne kendimi, ne de ‘sayıklamalar’ı sokakta buldum. Karşılıksızlığım, ‘hasbi tembel er’liğimden.
-Kadim öğretilerin motto’larından biriydi: “Eline, beline, diline hakim ol.” Kapitalizmin sloganlarından birine döndü: “Eline, beline, diline kuvvet.”
+Bu da burada dursun: Facebook’una, Twitter’ına, Instagram’ına sığlık, pardon, sağlık.
-“Çağlar birbirini görse,/Ortaçağ, yüzüne tükürürdü Uzayçağının.” (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
-Anlamak, durmak gerektirir. Dur. Biraz dur. N’olur dur. Dur ve anla.
-Anlamak, durmak gerektirir. Dur. Biraz dur. N’olur dur. Dur ve anla.
+Dur. Kendini, olup bitenleri, yapıp ettiklerini bi’ gözden geçir. Gör ve anla.
+Gerçek arkadaş, ‘dur’manı isteyendir, “Dur” diyendir. İşte bunu da ‘dur’unca anlayacaksın.
-Ashab-ı Kehf gibi, beden uyusa da ‘aşk’ uyumamalı. Provada değil, ‘mutlak huzur’da olmalı.
-Daha bilgili olmaya değil, daha masum olmaya bak.
-Rahmete gark olası muhteşem kalem Didem Madak’ı özlemeyen var mı: “İnanma pencerelere bayım,/Gece hepsi ayna oluyor.”
-İçindeki çocuğu şımarta şımarta… Sokaktaki çocuğu sağ/salim tutmayı unuttun be çocuuum.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com