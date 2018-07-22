Pazar sayıklamaları

-Bazı yalanlar telve gibidir, seveni seve seve yer.
-Arno Gruen’ın ‘Normalliğin Deliliği’nden: “Gerçek dünyada insani değerlerin yitimine katlanamayanlar ‘deli’ kabul edilirken, insani köklerinden kopmuş olanlar ‘normal’ olarak onay bulur.”
-Tez değilsen, antiteze dönüşürsün.
+Aksiyonun yoksa, reaksiyon geliştirmek zorunda kalırsın.
+Derin kültürü unutursan, konjonktüre mahkum olursun.
+Üret(e)miyorsan, tüketmek zorunda kalırsın.
-“İyi olmak doğamızda vardı fakat çoğumuz doğal değildik.” (Terry Eagleton)
-“İyi olmak doğamızda vardı fakat çoğumuz doğal değildik.” (Terry Eagleton)
-Eskiden “Çocuktan al haberi” derlerdi. Ne yazık ki, “Çocuktan al kederi” haline getirdik.
-Ömer Hayyam’dan: “Sevdiğini mertçe seven kişi,/Pervane gibi özler ateşi./Sevip de yanmaktan korkanın,/Masal anlatmaktır bütün işi.”
-Yıllar değil, insanlar güzeldi.
+Para/pul yoktu belki ama adalet/asalet vardı.
+Beş vakit doğruluğa/iyiliğe/güzelliğe secde vardı.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com