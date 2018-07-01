Pazar sayıklamaları

-Hayattaki hemen her şey piyasa oldu. Hayattaki hemen herkes hesap/kitap uzmanı oldu. Tüm bağ(lantı)lar girere/çıkara dayalı oldu.
-‘Ocean’s 8’den: “İlgisizlik afrodizyaktır.”
-Gençler, bi’ zamanların en ‘iyi’ üniversitelerine/fakültelerine girmek için gece gündüz uğraşıyor. Bu, yetenek/kaynak/umut, daha da kötüsü hayat israfından başka bi’ şey değil.
+Eski nesil mesleklerin büyük kısmı geçerliliğini/anlamını yitirdi.
+Mesela, yakın gelecekteki mesleklerden biri olan ‘Beyin Hackerlığı’ndan haberi olan var mı?
+Yine mesela, yakın gelecekteki mesleklerden biri olan ‘Kişisel IoT Güvenlik Onarım Personeli’nden haberi olan var mı?
+Yine mesela, yakın gelecekteki mesleklerden biri olan ‘Kişisel IoT Güvenlik Onarım Personeli’nden haberi olan var mı?
-“Dünyada 140 milyondan fazla yetim var. Türkiye’de binlerce Suriyeli yetim var. Yüzlerce şehit çocuğu var. Parçalanmış aileler yüzünden 40 bin civarında ‘analı babalı yetim’ diyeceğimiz çocuklar var. Kendi çocukların/torunların için hayal ettiğin geleceği bu yetim çocuklar için hayal etmediğin sürece maalesef gelecek senin çocuklarını da içine alacak kadar karanlık olacak.” (Fatma Barbarosoğlu)
-Kendine yapılmasını istemediğini... Sen de kendine yapma.
-Palahniuklar’ın Chuck’ı, ‘Ninni’de şöyle yazar: “Büyük birader bizi gözetlemiyor aslında, şarkı söyleyip dans ediyor. Şapkadan tavşan çıkarma numaraları yapıyor. Büyük birader uyanık olduğunuz her dakika dikkatinizi çekmekle meşgul. Sürekli aklınızın başka yerde olduğundan emin olmak istiyor. Tamamen zapt olduğunuzdan emin olmak istiyor.”
-Hemen her şeyin yenisi, eskisini aratıyor.
-Ruhu sarışın şiir: “Girmeden hiç günaha ben,/‘Aşk’ın kendisi olsam sana./Allah’a her duayla ben,/‘Amin’in kendisi olsam sana.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com