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5 Temmuz 2018 Perşembe

Bilgiye tok ama doğruya hasret

Üç ekrana bakıp yaşıyoruz.
Televizyon, bilgisayar ve telefona esir olmuşuz.
Üç tarafımız bilgi kirliliği ile çevrili adayız.
Ve hiçbi’ bilgi bizi doğruya götürmüyor.
Doğrunun gereken her bilgiye ulaştırdığını unutmuşuz.
Bilgiye tok ama doğruya hasret öleceğiz, ah.
Konfüçyüs, “Gerçek bilgi, neyi bilip neyi bilmediğinin farkında olmaktır” demiş.
Sokrates, “Hiçbi’ şey bilmediğim halde bildiğini sanan insanlardan daha zeki olduğuma karar verdim. Belki ben de bi’ şey bilmiyorumdur ama hiç değilse biliyormuş gibi de görünmüyorum” sözleriyle ironi yapmış.
Ve yine ah, bilgi yığınları arasında dolaşırken Kur’an-ı Kerim’in her dönemecinde karşımıza çıkan ‘akletmez misiniz’ uyarısını fark etmiyoruz.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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