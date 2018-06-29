Bugün

29 Haziran 2018 Cuma

Susmaya susamışım

Dilini bilmediğim bi’ sabaha uyandım.
Kendimle en son ne zaman dertleştiğimi,
En son ne zaman dünyaya susup içimi dinlediğimi,
Ruhumu en son ne zaman güneşte kuruttuğumu düşündüm.
Uyandım.
Düşündüm.
Susmaya susamışım,
Anladım.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
Copyright © 2003-2018 IXTANBUL - Yerçekimini Kendin Belirle | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all