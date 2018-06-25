Bugün

25 Haziran 2018 Pazartesi

Ruhu sarışın şiir

Mevsimler gibisin,
Gözlerin şiir-i su.
Düş(ünce)ler gibisin,
Sözlerin şiir-i dünya.
Melekler gibisin,
Nefesin şiir-i hu.
Şapşahanesin,
Varlığın şiir-i rüya.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
Copyright © 2003-2018 IXTANBUL - Yerçekimini Kendin Belirle | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all