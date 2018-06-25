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25 Haziran 2018 Pazartesi
Ruhu sarışın şiir
Mevsimler gibisin,
Gözlerin şiir-i su.
Düş(ünce)ler gibisin,
Sözlerin şiir-i dünya.
Melekler gibisin,
Nefesin şiir-i hu.
Şapşahanesin,
Varlığın şiir-i rüya.
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
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