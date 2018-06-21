Bugün

21 Haziran 2018 Perşembe

Ruhu sarışın notlar

Okul, ruhu budar.
Çünkü,
Orada üç yanlış bi’ doğruyu götürür.
Hayat, ruhu çiçeklendirir.
Çünkü,
Orada üç yanlış bi’ doğruya götürür.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
Copyright © 2003-2018 IXTANBUL - Yerçekimini Kendin Belirle | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all