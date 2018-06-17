Pazar sayıklamaları

+Aslında cevabı biliyorum. Zira, ‘sen’i biliyorum. İhmallerini biliyorum. Ne kadar yozlaştığını biliyorum. Gıcıklık olsun için soruyorum.
-“Korkarım dünyada bi’ zaman gele, insanlar yaşaya, insanlık öle.” (Bahtiyar Vahapzade)
-Tarih tekerrür eder. Sadece oyuncular değişir. Her çağ ‘çağ yangınları’ yaşanır. Her zamanki gibi ilk başta gençler savrulur. Daha sonra bu savruluşu kavrayamayan anne-babalar savrulur.
-Her iltifata itibar etme. Her tenkide itiraz etme. Kim/niye diyor diye bak. İrfan kemeri tak.
-Gülü sevip dikenine katlananlardan değil… Gülü dikeniyle birlikte sevenlerden olmalı.
-Her iltifata itibar etme. Her tenkide itiraz etme. Kim/niye diyor diye bak. İrfan kemeri tak.
-Gülü sevip dikenine katlananlardan değil… Gülü dikeniyle birlikte sevenlerden olmalı.
-Yarasına ilaç arayanlara şu ayetler yetmez mi: Zümer 36-37.
-Bizi, “Seni leylek getirdi” diyerek kandırdılar. Yeni nesil çocukları, “Seni drone getirdi” diye kandıracaklar galiba.
-(A)sosyal medya yoluyla duygu haritalarımız çıkarılıyor. Dijitlerle/datalarla, özel günlerle güdülüyor ve hep ütülüyoruz.
+Aslı/astarı olmayan özel günler saçma. Babalar Günü hepsinden saçma.
-Günün gündemiyle değil, kendi gündemiyle yaşamayı şiar edinen haminnem, kulağıma fısıldadı: “Çok politize olma. Nezaketi ve zarafeti elden bırakma. Çok seçim geçti gitti, çok seçilenler/seçil(e)meyenler göçtü gitti. Her zaman yanı başında olacak ailenin, akrabanın, arkadaşının, komşunun kalbini kırma hacı.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com