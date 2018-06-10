Pazar sayıklamaları

+Tuhafım. Bi’ söz veremem. Bu ‘sayıklamalar’, bayram fragmanı olsun.
-Günahtan bi’ insan yapsan, kafasının yerine ne koyarsın? Hz. Muhammed, dünya sevgisini koymuş. Yani dünyevileşmeyi; servet peşinde koşmayı, malı/mülkü çoğaltmayı, yığmayı vs.
-“Sahte ihtiyaçlarla yaşıyoruz. Hiç giderilmemelerinin nedeni budur.” (Osho)
-Bi’çok konu, temel kavramlar bilinmeden tartışılıyor. Kavramların içini farklı şekilde dolduran taraflar, çoğu kere aynı şeyleri anlatsa da kavramların içini farklı doldurdukları için anlaşamıyorlar.
-Renkli hayatların içinde kocaman kara delikler vardır. Renkli hayat yaşayan insanların içinde patlayan mutsuzluklar vardır.
-Renkli hayatların içinde kocaman kara delikler vardır. Renkli hayat yaşayan insanların içinde patlayan mutsuzluklar vardır.
-Kendini vazgeçilmez zannetme. Sırf bu yüzden vazgeçilirsin.
-“Sadece kendisine aşık insanların bi’ diğerinde kendisini gerçekleştirmesine aşk diyoruz artık, ne acıklı. (…) Aşk, psikiyatristler tarafından bi’ hastalık olarak sınıflandırılsa yeridir artık. Tutkuyu aşk, aşkı oyun belliyoruz. Oysaki, ‘Yağmur bela gibi gökten yağarsa,/Başını ana tutmaktır adı aşk’ diyen adamın aşkı lazım gelir bize.” (İsmail Kılıçarslan)
-Bi’ Ramazan daha... Geçmek üzere. Evet, oruç tuttun. Peki, oruç seni tuttu mu acaba?
+Bu mübarek ay, biraz da muhasebe ayı. Nefsini hesaba çektin mi acaba?
+Kadir Gecesi’nde (Ki o gece hangi gecedir, Allah bilir. Ki o gece için her geceyi Kadir, kadrini bilen bilir) inmeye başlayan Kur’an-ı Kerim’i hayatına ‘download’ ettin mi acaba?
-Laf lafı açıyor, lafın ucu kaçıyor. Keçecizade İzzet Molla’dan bir gazelle kendimi uçuruyorum: “Bi’ mevsim-i baharına geldik ki alemin,/Bülbül hamuş, havz tehi, gülistan harab.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com