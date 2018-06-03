Pazar sayıklamaları

-İnsanların aklı/kalbi üzerinde mühendislik çalışması yapmak, inanıyorsan günah, inanmıyorsan ayıptır.
-Neyin ne olduğunu kavra(ya)madan boşa geçirilmiş bi’ yaşam… İnsanın kendine yaptığı zulümdür, Allah’ın kuluna azabı değil.
-“Kim olursak olalım. Ne iş yaparsak yapalım. Geride kırgın, küskün ve üzgün insanlar bırakarak ilerlemek, kimseyi makbul bi’ yere götürmez.” (İbrahim Tenekeci)
-Sevmek sanattır. Fos modern, pardon, post modern insan için artık sanat manat yok. Sadece sevilme, ilgi görme, beğenilme kaygısı var.
-Sevmek sanattır. Fos modern, pardon, post modern insan için artık sanat manat yok. Sadece sevilme, ilgi görme, beğenilme kaygısı var.
-Toprak rant olursa (oldu!), topraktan gelen insan ne olur (ne oldu?), hiç düşündün mü çocuuum?
-Babaoğlular’ın Haşmet’inden naklen: “Ne geçmişi, ne de geleceği kurcalama gereği hissettirmeden, birbirinin üzerine yüklenmeden, inanarak, güvenerek, bi’ akarsu gibi usul usul kendi yatağını bulup akan arkadaşlıkların sıcaklığı… Şu soğuk dünyada ilahi bi’ armağandır bu.”
-Hayatta hiçbi’ şeyin kazası yoktur. Aşkın da, ibadetin de, ubudiyetin de.
-Uzun yazılardan emekli olalı çok oldu. Uzun cümlelerden istifa ettiğim gün… Kendimle buluşacağım, inşallah.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com