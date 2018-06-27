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Ne diyordu üçüzlerine ‘Mübarek, Musab, Muvaffak’ adlarını koyarak isim sorunsalını bi’ çırpıda çözen Açkensensendeğilsin Açelya Abla: “İstatistik sınavına elini kolunu sallayarak gelen öğrenciye, ‘Hesap makinasız nasıl çözeceksin’ diye sordum. ‘Kul yapısı makinadan medet ummam, benden daha zeki olabilir mi’ diye cevapladı. Göreceğiz bakalım, notlar bi’ açıklansın hele hacı.”
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Ne diyordu sıfır kilometre otomobilini teslim aldığı bayiden çıkarken bayinin bahçe duvarına çarpan Nazardıronazar Nazan Abla: “Zayıflamak ümidiyle sabahları yemek üzere bi’ poşet çikolatalı mısır gevreği alıyorum. Sadece çikolataları ayıklayıp yiyorum. Biten çikolatalar yüzünden kalan mısır gevrekleri hakkında, ‘Amaaan, bu da şimdi böyle tatsız tuzsuz yenmez’ deyip çöpe atıyorum hacı.”
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Ne diyordu kadınları ‘arabaya kadar bekleyenler, yüzüğe kadar bekleyenler, nikaha kadar bekleyenler ve sonsuza kadar bekletenler’ diye dörde ayıran Tecrübelergösteriyorki Tezcan Abi: “İşyerinde bi’ çalışanıma iki pil siparişi verdim. İki saat sonra sekiz lahmacunla döndü.
Anlamsızca yüzüne bakınca hemen kendini savunmaya başladı hacı: İki pide dediniz, yokmuş. Ben de doymazsınız diye sekiz lahmacun aldım.”
+++Ne diyordu mahallede ‘insanların üzerine çiş atan amca’ diye ünlenen adamı eve davet eden Kendisiyiçevresikötü Kenan Abi: “Kuruma yeni atanan kadını benim odaya verdiler. ‘Kaç puanla atandın’ dedi. ‘Puansız atandım’ dedim. ‘Nasıl yani’ dedi. ‘Engelli kadrosundan’ dedim. ‘E, gayet iyi görünüyorsun’ dedi. ‘Ruh hastalığı benimki, şizofrenim’ dedim. Şu an bana getirdiği çayı içiyorum. Çay bitince de karşıdaki bakkala gofret almaya yollayacağım hacı.”