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Ne diyordu dağa gidip mangal yapmayı, gitmişken de bi’ iki gün kalmayı dağcılık zanneden Bugöbeklehangidağdanindin Burçin Abla: “Kocasını başka bi’ kadınla yakalayan arkadaşım, bi’ yandan olanları anlatıp, bi’ yandan da ağlarken, elimden geldiğince onu teselli etmeye çalışıyordum. Tam bu esnada çat kapı komşum hacı teyze çıkageldi. Arkadaşım, önce gizlemeye çalışsa da sonra meraklı hacı teyzeye olanı biteni anlattı. Gayet sakin bi’ tavırla dinleyen hacı teyzenin yorumu aynen şu oldu hacı: Kızım bunda ne var? Kocan şeyini kadının içinde bırakacak değil ya, akşama sallaya sallaya gelir nasılsa.”
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Ne diyordu merdiven boşluğuna bozuk turşuyu koyup, turşunun yayılan kokusu sebebiyle altı daireyi “Doğalgaz kaçağı var” diye korkutup aratan Yokartık Yonca Abla: “Sınavlara kalem, silgi, şeker götürülmeyeceğini, bu yüzden de anneannemin okuduğu şekerleri sınava götüremeyeceğimi söyledim. Ablam, durumu anneanneme şu şekilde açıklama gereği duydu hacı: Artık din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı anneanne.”
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Ne diyordu kocasına kızdığı için kocasının diş fırçası ile klozeti temizleyen Kadınınfendi Kadriye Abla: “İnternet’te sıklıkla dolanan habere göre, seksin bilinmeyen faydaları varmış. Öncelikle bi’ şeyin faydalı olması için önce var olması lazım. Var diyelim. İki kişi olmak lazım, istemek lazım, su lazım, niyet lazım, on yıllık evli olmamak lazım. Her şeyden önce seksin bilinen faydalarını bilmek lazım. Değil mi ama hacı?”
+++Ne diyordu komşusunun yeni doğan ‘Toprak Su’ adlı bebeğine kısaca ‘Çamur’ diyen Dıptısdıptıs Dildade Abla: “Bu eşarp sana çok yakışmış, diyerek anneme iltifat ettim. Babam, ‘Güzele ne yakışmaz be’ diyerek mutlulukla anneme baktı. Annemse her zamanki gibi soğuk ve havalı suratını takınıp, ‘Sen’ diye cevap vererek babamı dumur etti hacı.”