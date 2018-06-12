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12 Haziran 2018 Salı
Kırk yamalı da olsa...
(A)sosyal medyada harcadığımız enerjiyi,
Sadece insan olmak için harcasak,
Kırk yamalı da olsa,
Çeyiz süsü yapar sandığa istiflerlerdi.
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
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