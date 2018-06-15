Bayram notları

+Güzellik/sevinç saçan çocuklar, harçlıkları indirin cebe.
-Eski bayramlar yok(muş). Eski ne kaldı ki? Sen eski sen misin ki?
+Şikayeti bırak. Bu bayramın bi’ adı da Şükür Bayramı. Şükret.
-“Farkında bile değiliz” dedi gözlüklü adam. “Neyin farkında değiliz” diye sordu merakla diğeri. “Farkında olmadıklarımızın” dedi gözlüğünün üstünden bakarak. (Gökhan Özcan)
-Bayramda özlenen hazırlop kısa mesajın, İnternet’ten araklanmış caps’in, duygusuz emojin değil, sensin çocuuum, sen.
+Gelemedin mi, gidemedin mi? Ziyaret etmek/edilmek zor mu geldi? E, o zaman telefon et. Bi’ ses ver. Nefes ver. Neşe ver.
+Gelemedin mi, gidemedin mi? Ziyaret etmek/edilmek zor mu geldi? E, o zaman telefon et. Bi’ ses ver. Nefes ver. Neşe ver.
-“Der neyabed hal-i puhte hiç ham,/Pes sühan kütah bayed vesselam. - Pişmişin halinden ne anlar ham,/Öyleyse sözü kısa keselim vesselam.” (Rumi)
-Çocukların gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum.
+Yaşıtlarımın ellerini sıkıyor, kafa kafaya tokuşmaktan itinayla kaçınıyorum.
+Hayırlı bayramlar.
-Vesselam.
Bülent Bozkurt