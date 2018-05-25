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25 Mayıs 2018 Cuma

Ruhu sarışın notlar

Bi’ dünya var.
Teknolojinin belirlediği bi’ dünya.
Sanal tuvaletleri,
Sanal mezarlıkları olan.
Mecnun’dan habersiz,
Leyla’lar dünyası.
Leyla diye diye,
Başından yetmiş nikah geçmiş,
Mecnun’lar dünyası.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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