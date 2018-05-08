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8 Mayıs 2018 Salı

Ruhu sarışın notlar

Aklına abdest aldıranları,
Düşüncelerinden/kelimelerinden tanırsınız.
Kalbini çok sudan geçirenleri,
Yüzlerinden/gözlerinden tanırsınız.
İnşirahı giyinenleri,
İçlerinden/ruhlarından tanırsınız.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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