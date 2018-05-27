Pazar sayıklamaları

+Kimi insanlar daha da gariptir. Allah’tan söz edildiğinde… Besmele duymuş şeytana döner.
-Fuzuli’deki yüksekliğe/vizyona bakar mısın: “Mende Mecnun’dan da füzun aşıklık istidadı var,/Aşık-ı sadık menem, Mecnun’un ancak adı var.”
-O kadar yapmamız gereken, yapmadığımız şeyler var ki. Ve o kadar yapmamamız gereken, yaptığımız şeyler var ki.
-Ağzınla kuş tutabilmenden ziyade ağzını tutabilmen önemlidir çocuuum.
-Ağzınla kuş tutabilmenden ziyade ağzını tutabilmen önemlidir çocuuum.
-Allah’tan Allah var. Bizi hiç kimseye muhtaç etmiyor. Orucun gayesini açık/apaçık açıklıyor: “Takvalı olup korunasınız diye oruç size farz kılındı.” (Bakara 183)
+Hz. Muhammed’in dikkat çektiği ‘şey’i hiç üzerinize alındığınız oldu mu: “Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçlarından kendilerine sadece açlık ve susuzluk kalır.”
-Eskiden hayatı yaşamaktan sorgulamaya fırsat bulamazdık. Şimdi hayatı sorgulamaktan yaşamaya fırsat bulamıyoruz.
-Çocukken her şeye hayret ediyorduk. Büyüdük, artık her şeyi ‘biliyoruz’. Heyecan/helecan duymuyoruz.
-Dilime/gönlüme gerili pankart: La mevcude illallah.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com