Pazar sayıklamaları

-Hayattaki bi’çok ‘şey’in ‘hokus pokus’unu gördüğün gün, aslında hepsinin ‘sistem’ tarafından imal edilmiş ‘şey’ler olduğunu anlayacaksın.
-Dine inanmayan ama rüyasına inanan salaklar var bu coğrafyada.
-Aklı gözünde olanın, gerçeği görme duyusuna indirgeyenin her düşüncesi/sözü düşüktür.
-“Onlar ki sözü dikkatle dinler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlardır Allah’ın hidayetine mazhar olanlar, işte onlardır akıl ve gönül sahibi olanlar.” (Zümer 18)
-Özgür olan, kendini kutsar. Özgün olan, kendini tasdikler. Taklitçi olan, kendini aşağılar.
-Özgür olan, kendini kutsar. Özgün olan, kendini tasdikler. Taklitçi olan, kendini aşağılar.
-“Orucun açların ve yoksulların halini anlamakla ilgisi yoktur, öyle olsaydı oruç yoksullara da farz kılınmazdı. Yoksullarla eşitliği oruçta arama ey talib, sahur ve iftarda yoksullarla eşit misin, sen önce ona bak.” (Dücane Cündioğlu)
-Sorular tehlikelidir, çünkü gizemi öldürür. Cevaplar tehlikelidir, çünkü hayreti öldürür.
-Belki de kıyamet çoktan koptu. Belki de zaman çoktan sonlandı. Belki de biyorobot olmamızın gerçek sebebi budur.
-Haminnem, iftara ramak şöyle bi’ baktı, “Hayat dediğin” dedi, biraz sustuktan sonra devam etti: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlamak, yaşamak, yaş almak, yaşlanmak.”
-Ancak kirletilmemiş hasretler nihai vuslatları hak eder.
-Vesselam.
Bülent Bozkurt