Pazar sayıklamaları

-İnsan için en güzel yol, sade insan olma yoludur. Diğer yollar her anlamda yolsuzluğa çıkar.
-“En fazla arzu ettiğimiz şeyler, biraz da en fazla kurtulmaya çalıştığımız şeyler değil midir? Arzuların yakıcılığı ile yıkıcılığı ne kadar yakındır birbirine.” (Süleyman Seyfi Öğün)
-İnsan, kendi yarattığı ‘trend’lerin önce kulu/kölesi, sonra da soytarısı oldu.
-Kişisel gelişimle gelişe gelişe… Kentsel dönüşümle dönüşe dönüşe… Kitleler halinde ‘helak uçurumu’ndan atlamaya mı koşturuyoruz acep?
-Mesafe kraldır. Gerçek yakınlık, ancak/sadece mesafe ile mümkündür. Çok yakın olan, aslında en uzak olandır.
-Mesafe kraldır. Gerçek yakınlık, ancak/sadece mesafe ile mümkündür. Çok yakın olan, aslında en uzak olandır.
-“Bi’ yerin özlemini duyduğumuzda, aslında o yere karşılık gelen zaman dilimini arıyoruzdur. Yerleri değil, zamanları özleriz.” (Marcel Proust)
-Dua etmek güzel. Güzel de… Kendi gayretini duaya yüklemek, kendi görevlerini Allah’a havale etmek ‘güzel’ değil. Az biraz zahmet et yahu.
-Yüzlerce/binlerce sayfalık ‘bilgi’leri kısır kere kısır ‘sayıklamalar’la anlatabilecek yetenekte olsaydım... O ho ho.
-Vesselam.ixtanbul.com@gmail.com
Bülent Bozkurt
Bülent Bozkurt