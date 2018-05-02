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Ne diyordu sutyen (sütyen değil, sutyen) kullanmayan kadınların göğüs kaslarının kullananlara göre daha iyi çalıştığını ve bunun deformasyonu önlediğini yeni öğrenen Geçolduama Gelincik Abla: “Yoğun bi’ gündü. İş telaşıyla oradan oraya koşturup dururken yanıma yaklaştı. ‘Abla, bi’ beş lira ver. Bizde yalan yok, şarap alacağım’ dedi. Dalgındım. Adamın ani cüretinden sarsıldım. İstedim ki biraz takılayım, o da sarsılsın. ‘Bırak kardeşim. Hep şarap alacağız diye paraları alıyorsunuz. Sonra çocuklarınızın okul masraflarına harcıyorsunuz. Duygularıyla oynuyorsunuz insanların’ dedim. Hiç şaşırmadan, ‘Yok abla, bende öyle takla olmaz. Parkları mesken tutmuş adam da aile mi kalır? Hepsi yalan oldu’ dedi. Verdim. Ne yapsaydım hacı?”
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Ne diyordu marketine gelen Suriyeliler’e ayet eşliğinde satış yapan Majörzavallı Macit Abi: “Neden evlenmiyorsun sorusuna sürekli olarak farklı cevaplar veriyorum. Çünkü, birlikte olduğum evli, nişanlı vs kadın sayısı iki elimin parmaklarını geçiyor ve yaşattığımı yaşamaktan çok korkuyorum. Ve bu sözün doğruluğunu bi’çok kez yaşamış biri olarak ölümsüzlüğü bulmuş da olabilirim. Mümkün yani hacı.”
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Ne diyordu dilini tutabilmek kadar gerini tutabilmenin de önemli olduğunu bağırsaklarını bozduğu şu günlerde öğrenmiş bulunan Evehapsoldumresmen Evşen Abla: “Nihayet emeklilikte karar kılmış ve altı aydır çalışmayan babam, geçen stilettonun ne olduğunu ve çıtçıtlı saçın nasıl anlaşılacağını sordu. Azgın teke sendromu mudur, yoksa Nurella etkisi mi anlayamadım. İncelemelerim sürüyor. Azgın teke sendromuysa yandık hacı.”
+++Ne diyordu külot giydiği zaman nefesinin daraldığını söyleyen Neresindennefesalıyorsa Nefise Abla: “Çin takvimi hesabına göre bebeklerin cinsiyetini önceden bilmek mümkünmüş. Ne derece doğru olduğunu görmek için yeni doğum yapmış iki komşumun bilgilerini gireyim dedim. ‘Son adet tarihi’ lazımmış. Du’ bi’ koşu sorayım da geleyim hacı.”