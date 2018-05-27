En trend operasyon: Karın germe

Son zamanlarda günümüzde en sık kullanılan estetik operasyonlarından biri karın germe ameliyatlardır. Bu yöntem, zamanla sarkan ve çatlaklar oluşan karınlar için uygulanıyor. Bu sorunun başlıca sebepleri arasında hamilelik ve hızlı kilo alıp vermek geliyor. Dolayısıyla ciltte gerilmelerden ötürü bozulmalar meydana geliyor. Aynı sebeplerden dolayı kaslarda dahi problemler oluşuyor. Hızlı kilo alma durumlarında cildin alt tabakası bozulmaya başlar ve belli bölgelerde incelmeler meydana gelir. Bizim çatlak olarak gördüğümüz bu bozulmalardan dolayı derimiz esnekliğini yitirir ve sarkmalar meydana gelir. Kaslar da birbirinden uzaklaşacağı için ne kadar kilo versek de karın bölgemiz aynı şekilde var olur. Hamilelikten kaynaklanan bir durum söz konusu olduğunda, karın germe ameliyatları doğumun üzerinden altı ay geçtikten sonra yaptırılmalıdır. Bu dönemde yapılan ameliyatlar kadınlar için hiçbir sorun teşkil etmese de bir daha hamile kalmayacakları bir dönemde yaptırmaları tavsiye edilir.
Bir diğer operasyon nedeni de karının alt tabakasındaki sorunların giderilmesidir. Doktor, bu operasyonla sorunlu bölgeleri onarır ve kaslar ile -duruma göre- fıtıkları onarır. Aynı zamanda bir göbek deliği de yapar. Ayrıca, birbirinden uzaklaşmış kasları yakınlaştırır ve düz bir karına sahip olunabilir. Yalnızca göbek altında sorun yaşayanlar için mini abdominoplasti adı verilen ufak bir operasyon tavsiye ediliyor. Daha kısa bir iz bırakmadan yapılan operasyon ile kas onarımı yapılıyor. Bu operasyonda sezaryen doğumlardaki kadar bir iz kalıyor ve 24 saat içinde ayağa kalkılabiliyor. Ancak ameliyattan sonrası için 1-2 gün hastahanede kalınabileceği hesaba katılmalıdır. 2 hafta içinde günlük rutinimize geri dönebiliriz ama 3 hafta sıkılığın bozulmaması için korse takmak zorundayız. 6 haftanın sonunda da ağır işler yapabilir kıvama gelebiliriz. Sonrasında hasta arzu ederse eğer liposuction, göğüs ya da farklı estetik operasyonlar yaptırabilir.
Karın germe operasyonları bazen zorunluluk, bazen de keyfi olarak yaptırılabiliyor. Ancak, -her durumda- sağlık problemleri yaşanmaması adına ve estetik bir görünüme kavuşmak için yapılıyor. Böylece sağlıklı bir görünüme ve ruha sahip olunabiliyor. Bu tür operasyonların güvenilir kliniklerde yaptırılması çok önemlidir. Bu kliniklerde biri olan Vanity, karın germe operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek meraklılarından büyük ilgi görüyor.