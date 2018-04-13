Ruhu sarışın notlar

Hayat, ekmek dilimini paylaşmaktır.
Hayat, güven, şefkat, istikrar ve umuttur.
Hayat, dua ve şükretmektir.
Diye düşeyazarken aklıma Ömer Hayyam gelmez mi:
“Yarım somunun var mı/Bi’ de küçücük bi’ evin/Kimsenin kulu kölesi değil misin/En neşeli hayat senin.”Hayyam’la berdevam:
“Bu uçsuz bucaksız dünya içinde bil ki/Mutlu yaşamak iki türlü insana vergi/Biri iyinin kötünün aslını bilir/Öteki ne dünyayı bilir, ne kendini.”
Hayyam’la payidar:
“Yıllar günler gibi geçti gider/Nerede o eski dertler, sevinçler/Belaya aldırmaz aklı olan/Bu da her şey gibi geçer der.”
Vesselam.
Bülent Bozkurt