Pazar sayıklamaları

-Hemen herkes kendi ‘ben’inden bakıyor hayata.
-‘Ben’ tiryakilerinin işi çok zor. Hep ve her zaman haklı, mükemmel ve en doğru olmak durumundalar. Vah!
-Hadidler’in Bella’sı, (a)sosyal medyada “Her yerin sahte. Yüzünü değiştirebilirsin ama karakterini asla” diyen takipçisine ne güzel cevap vermiş: “Kıskançlık bi’ yardım çağrısıdır tatlım. Keşke sana yardım edebilseydim.”
-Lan Gökan, pardon, küratör Gökhan, bi’ türlü anla(ya)madığın şey şu: İlim, evrende/etrafta olup biten her şeydir. Bilim ise bunları ‘oku’maktır. Kapiş?
-Lan Gökan, pardon, küratör Gökhan, bi’ türlü anla(ya)madığın şey şu: İlim, evrende/etrafta olup biten her şeydir. Bilim ise bunları ‘oku’maktır. Kapiş?
-Bilen biler. Tavsiye almam da, vermem de. Zira, bana iyi gelen bi’ kitap sana, sana iyi gelen bi’ film bana kötü gelebilir. İlaç gibi. Ama ve fakat ve lakin… Antoine de Saint-Exupéry’in tavsiyeler üstü kitabı ‘Küçük Prens’i okumadıysan mutlaka oku. Okuduysan şimdi bi’ daha oku. 75 yıl önce 7’den 77’ye herkes için yazılan, kendini sürekli yenileyen ve yeni yorum şekillerine imkan sağlayan bu kitabı, çocuklarından arkadaşlarına kadar herkese okut.
-Artık hemen hiçbi’ ‘ilahe’yi hakkıyla ‘La’layamadığımız için... ‘İllallah’ımızdan kendimiz bile emin değiliz. Ah!
-İla maşallah, (a)sosyal medyada doğruluk/iyilik/güzellik mesajlarından geçilmiyor. Sahaya iniyorsun, gol yok. Davranışa bakıyorsun, tık yok.
-Haminnem, arada bi’ şımartır: “Sayıklamalarından öperim hacı.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com