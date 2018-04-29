Pazar sayıklamaları

+“Ama açıklayabilirim/anlatabilirim” deyip de henüz açıklayabilenini/anlatabilenini gördünüz mü?
-Kibir ki… İnsanı çürüten, çöp yapandır.
-Onlarca/yüzlerce yıl sonra bizim yaşadığımız dönemi inceleyecek olanlar, “İnsan diye bi’ tür varmış, kendi icatlarının kölesi olup yaşamış” derler mi ki acep?
-Ne kadar ters yüz ederseniz edin, yuvarlak yine yuvarlaktır. Boşuna yorulmayın, sadece yuvarlayın.
-Böbürlenme ki… Öbürlenmeyesin.
-Ne kadar ters yüz ederseniz edin, yuvarlak yine yuvarlaktır. Boşuna yorulmayın, sadece yuvarlayın.
-Böbürlenme ki… Öbürlenmeyesin.
-Her şeyi bildiğini zanneden insanlar, hayatlarını rutin/ölü yaşarlar. Hemen her gün aynı şeylere inanmaya, aynı şeyleri söylemeye/yapmaya devam ederler. Kendi yolunu kendi çizenler için ise hazırlop bi’ yol yoktur.
+Ne diyordu Halikarnas Balıkçısı nam Cevat Şakir Kabaağaçlı: “Başkasının çizdiği çizgiden gitmek özgürlüğüme dokunuyor.”
-Kendi içinde bi’ cumhuriyet kuran haminnem, sanırım gökten yağan anketleri/analizleri ti’ye aldı: “Sen bi’ yaraya merhem olmaya bak hacı.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com