Pazar sayıklamaları

-Devir, aklın varsa yokmuş gibi yap devri.
-‘Kendini deliliğe vurmak’, doğruluğa/iyiliğe/güzelliğe dair inancı tükenmiş insanın biraz nefes alabilmek için dünyaya tutunma çabasından başka bi’ şey değildir.
-Dünya değişiyor. Çağ değişiyor. Paradigmalar değişiyor. Her şey değişiyor.
+Aslında cenazesi çoktan kaldırılan, bedeni toprakta manşet olan ‘insan’ın yerini ‘insan+makine’ karışımı ‘şey’ler alıyor.+Derken... Dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu Sophia, Marketing MeetUp için İstanbul’a geldi. Bi’ oturuma katıldı, soruları cevapladı. Kendince espriler de yaptı.
+Oturum sırasında Serdar Kuzuloğlu’nun evlilik teklifini reddeden Sophia, insanların robot korkusu hakkında ise “Bence insanlar genellikle bilmedikleri şeylerden korkuyorlar. Şimdiye kadar benden korkan kimseyi görmedim” dedi.
+Neyse ve işte... “Bi’ gün gelecek” dedikleri ‘gelecek’ geldi çattı. Sen hala dijital körlüğe, (a)sosyal med‘yalan’maya, ‘maskeli balo’na, selfie çekmeye vs devam et çocuuum.
-Ne zaman siyaset lafı geçse… Aklıma Muhsin Yazıcıoğlu’nun sözleri gelir: “Yoldan geldik, yola gideceğiz. Ruh dediğin bi’ saniyelik iş. Bi’ saniyesine bile hakim olamadığımız bi’ hayat için fırıldak olmanın anlamı yoktur.”
-Merak bu ya, en son ne zaman çocuğunu, arkadaşını, sevgilini veya eşini Allah’a ısmarlayıp uğurladın?
-Haminnem, ‘sayıklamalar’ın hitamına oturdu: “Bildiğinin alimi, bilmediğinin talibi ol hacı.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com