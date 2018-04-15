Pazar sayıklamaları

-İyi ‘yaşam’ak, iyi bi’ ‘hayat’la mümkündür.
-Eskiden yaşardık. Şimdi sadece konuşur olduk. Dini de, ahlakı da, aşkı da, doğruluğu da, iyiliği de, güzelliği de vs.
-Direkten dönen toplar, gollerden daha çok konuşulur. Ama ve fakat ve lakin… Maçın sonucunu goller belirler.
-Düşünme biçimi değişince yaşama biçimi değişir düşüncesi bi’ yanılsamadır. Doğrusu -zaten hep olan da-, yaşama biçimi değişince düşünme biçimi değişir.
-“Düşünme başkalarının inançlarını, kusurlarını, eksiklerini bulup eleştirmek değildir, aksine düşünmek kendi inançlarını, kendi kusurlarını, kendi eksiklerini bulup eleştirmektir. Ülkemizde düşünme yoksulluğunun temel nedeni, eleştirinin sadece ‘başkalarını’ hedef almasıdır.” (Dücane Cündioğlu)
-“Düşünme başkalarının inançlarını, kusurlarını, eksiklerini bulup eleştirmek değildir, aksine düşünmek kendi inançlarını, kendi kusurlarını, kendi eksiklerini bulup eleştirmektir. Ülkemizde düşünme yoksulluğunun temel nedeni, eleştirinin sadece ‘başkalarını’ hedef almasıdır.” (Dücane Cündioğlu)
-Aklına düşen her iki lafın belini kıran, aksak hayatının sakat kölesi olur ancak.
-Bakmak görmeye, görmek düşünmeye, düşünmek yorum yapmaya sebep olur. Ve her yorum, ancak/sadece bi’ abartıdan ibarettir.
-Rumi’den dinle: “Ey hakikati arayan kişi, bu ağzı bağla. Yani, çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü, bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör.”
-Haminnem, yine taşı gediğine koydu: “Besmele çekmezsen doymazsın tabii hacı.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com