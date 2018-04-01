Pazar sayıklamaları

-Niye geleceği öğrenmek için fal baktırıyorsun ki? Salak mısın? Mezarlığa bak.
-Zaman öyle yaman bi’ kumarbazdır ki, masasına oturana kendini kaybettirir.
-(A)sosyal medya çöplüğünde eşelenmek ne mana? Şu mana: Eskiden yoksul ama mutluyduk. Şimdi yoksun ve mutsuzuz.
-Ey zamanının çoğunu okulda/işte ve üç ekran (TV, bilgisayar, ceptel) karşısında geçiren insan… Sana bi’ sır vereyim mi: Moku yedin.
-Ey zamanının çoğunu okulda/işte ve üç ekran (TV, bilgisayar, ceptel) karşısında geçiren insan… Sana bi’ sır vereyim mi: Moku yedin.
-Farkında olanlar olmayanlara parmak sallıyor. Farkında olmayanlar olanları ‘parmağına’ sallamıyor.
-Ne diyordu haminnem: “Yıllar önce bi’ arkadaşıma 1 Nisan şakası yaptım. Ona o günün doğumgünüm olduğunu söyledim. Bi’ koşu hediye alıp gelince, ‘Şaka yaptım’ diyemedim. Her yıl doğumgünümü 1 Nisan’da kutlar ve ben hala ‘Şakaydı’ diyemem hacı.”
-‘Issız bi’ adaya düşsen yanına alacağın üç şey’ sorusuna… Şimdiye kadar hiç kimse ‘Kur’an-ı Kerim’ cevabı vermiş midir acaba?
-İşimiz gücümüz… Aforizma oldu. Şamata oldu. ‘Levhe’l hadis’ oldu. (Bkz: Lokman 6.) ‘Hakikat’imiz soldu.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com