Cildinize yatırım yapıyor musunuz?

Artık kimyasal içermeyen cilt bakım ürünlerine ulaşmak da çok kolaylaştı. Örneğin, Yves Rocher cilt bakımı ürünleri tamamen bitkisel bileşenler içeriyor. Üstelik ürün skalası çok geniş ve her cilde uygun, hatta her cilt sorununa uygun bir ürününü bulmak oldukça kolay. Örneğin, hafif kırışıklıklar başladıysa derinleşmesini önlemeniz için markanın kırışık karşıtı gündüz veya gece bakım kremini kullanabilirsiniz.
Hem günlük bakım, hem de haftalık bakım için ideal onlarca ürün serisi bulunuyor. Bu arada, cildinize bakım yapan makyaj temizleme ürünlerinin de olduğunu hatırlatalım. Makyajın temizlenmesi sırasında cildin ölü hücrelerden de arınması ve nem dengesine kavuşması sizin de kulağınıza çok hoş gelmiyor mu?
Cilt sorunlarına çözüm sunan ürünleri kullanın
Alternatif olarak besleyici ve yenileyici cilt bakım kremleri de var. Eğer “Cildim lekelenmeye çok müsait” diyorsanız, leke karşıtı gençleştirici gündüz kremini ya da serumunu deneyebilirsiniz. Gözeneklerin genişlemesinden yakınanlar için de gözenek sıkılaştırıcı kremleri var. Bu ürünlerin tamamı laboratuvar ortamında geliştirilen özel ve patentli formüllerle hazırlanıyor. Bir anlamda ciltteki sorunun kaynağına nüfuz ederek sorunu gidermeye yönelik bir formüle sahip olduklarını söyleyebiliriz.
Zaten markanın ürünleri bu denli çözüm sunmasaydı ya da başarılı formüllere sahip olmasaydı, tüm dünyada en çok tercih edilen markalardan biri haline gelemezdi. Bu arada, size güzel bir haber de verelim. Markanın cilt bakım ürünleri indirime girdi ve indirim 8 Nisan’da sona eriyor. Cildinize en son ne zaman özenli bir bakım yaptınız bilmiyoruz ama eğer denemek isterseniz ürünleri indirimli alabilirsiniz.
Yves Rocher’nin cilt bakım ürünlerinin büyük bölümünde indirim oranı yüzde 20 ve gayet düşük rakamlarla bu ürünlere sahip olmak mümkün olabiliyor. Hatta, birkaç farklı ürün çeşidini alarak deneyebilirsiniz. İndirimden faydalanmak için markanın web adresine tıklayabilirsiniz.